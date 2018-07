Palestinos protestam contra filme que critica o Islã

A manifestação foi organizada por simpatizantes dos Comitês de Resistência Popular, um grupo militante aliado do Hamas. Alguns dos participantes carregavam espadas, machados e bandeiras pretas. Eles também utilizaram facas para cortar cartazes de Morris Sadek, o egípcio cristão que dirigiu o filme.

O Hamas, que governa a Faixa de Gaza, também condenou o filme. Seu ministro de Assuntos Religiosos, Ismail Radwan, chamou a película de "insulto contra todos os milhões de muçulmanos do mundo". As informações são da Associated Press.