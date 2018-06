Palestinos querem suspensão de Israel na Fifa

Num esforço para evitar o boicote ao país no esporte mais popular do mundo, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, elogiou a Fifa em um encontro com o presidente da entidade, Joseph Blatter. O cartola hoje estará com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e levará uma mensagem dos israelenses para tentar chegar um acordo que evite a votação.

"O esporte é um veículo de boa fé entre nações", disse Netanyahu a Blatter. "O que poderia destruir a Fifa é sua politização. Se você politizar com Israel, então as portas estarão abertas para outros casos e isso deteriorará essa grande instituição."

Netanyahu e Blatter discutiram formas de superar as tensões. O presidente da Fifa sugeriu organizar um amistoso entre as seleções palestina e de Israel. "O futebol deve conectar as pessoas, não separá-los", disse Blatter.

Em Ramallah as autoridades palestinas não estão dispostas a ceder. "O Congresso da Fifa deve colocar Israel numa encruzilhada", alertou o chefe da federação palestina de futebol, Jibril Rajoub.

Dificuldades. A iniciativa é uma resposta ao que os árabes alegam ser um bloqueio contra jogadores da seleção palestina em Gaza ou na Cisjordânia e violações das regras da Fifa. O campeonato local não pode ser realizado, pois o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza impede que os jogadores se enfrentem no torneio. Além disso, os palestinos se queixam de que Israel não permite a entrada de material esportivo em Gaza e nem que a seleção nacional - composta por jogadores dos dois territórios - possa treinar com toda sua equipe.