Palestinos recebem resultados de exumação de Arafat A comissão que investiga a morte do ex-líder palestino Yasser Arafat recebeu hoje os aguardados resultados dos testes sobre as causas da morte do então presidente da Autoridade Palestina. Os resultados dos testes, conduzidos por um laboratório suíço, foram entregues à comissão em Genebra.