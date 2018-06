Palestinos rejeitam nova proposta de diálogo de Israel

Segundo Wasel Abu Yusuf, integrante do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), a carta "fala em um Estado judeu junto a um Estado palestino viável" e reitera a posição de Netanyahu de que as conversações de paz devem ser retomadas sem condições prévias, mas não faz referências às principais reivindicações palestinas, que constam dos acordos de paz já existentes de Oslo, Madri e Camp David: a interrupção do estabelecimento de novos assentamentos exclusivos para judeus em terras palestinas, a volta às fronteiras de 1967 e o "direito de retorno" dos palestinos forçados ao exílio.

Em comunicado, o Comitê Executivo da OLP diz que a carta de Netanyahu "não inclui respostas claras às questões centrais que estão minando a retomada do processo de paz". Abbas deverá consultar líderes árabes nos próximos dias, antes de formular uma resposta formal à proposta do primeiro-ministro israelense. As informações são da Associated Press. (Equipe AE)