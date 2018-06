Palestra de aiatolá criticado pela comunidade judaica está mantida, diz organização

O Centro Islâmico no Brasil (Arresala) afirmou nesta quinta-feira, 27, que está mantida a palestra sobre terrorismo e radicalismo do aiatolá Mohsen Araki, clérigo xiita membro da Assembleia de Especialistas do Irã, marcada para o sábado, 29. Apesar disso, a organização do evento busca um local para sediá-lo depois de o Novotel Center Norte afirmar que não abrigaria mais a palestra, alvo de críticas da comunidade judaica.

Segundo o Arresala, até o final da tarde deve ser definido um novo local para a palestra, que não ocorrerá por problemas técnicos e de agenda. Nascido no Iraque, Araki é um dos 88 membros da Assembleia dos Especialistas - órgão responsável desde a Revolução Islâmica de 1979 por escolher o líder supremo do Irã.

Na semana passada, a Federação Israelita de São Paulo divulgou nota repudiando a visita. A entidade atribuiu a Araki declarações exaltando a destruição do Estado de Israel, algo que o Centro Islâmico no Brasil nega.

Na quarta-feira, líderes religiosos brasileiros publicaram uma carta condenando "qualquer discurso destinado a propagar o ódio entre nossas comunidades". O texto é assinado pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, pelo presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, dom Flávio Iraela, pelo rabino Michel Schelsinger, da Confederação Israelita do Brasil, e pelo xeque sunita Houssam Ahamad el Boustami, do Instituto Futuro da Comunidade Muçulmana.