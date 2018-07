Panasonic cria nova tecnologia para produzir etanol A Panasonic anunciou, neste sábado, que desenvolveu uma tecnologia que induz à realização de fotossíntese de forma artificial com uma eficiência cinco vezes maior que as atuais, e próxima a natural. Esta tecnologia pode reduzir a geração de dióxido de carbono durante a produção de etanol que poderá ser usado como um combustível alternativo para carros, afirma matéria publicada no jornal Nikkei em sua edição de domingo.