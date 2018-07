Panda que morreu em zoo dos EUA tinha fígado anormal

A morte - um golpe doloroso para os conservacionistas - ocorreu no domingo, e os primeiros exames mostram que provavelmente o filhote era uma fêmea, sem sinais evidentes de contusões ou infecções.

O filhote, nascido no dia 16, ainda não tinha nome - pela tradição chinesa, esses animais só são batizados aos cem dias de vida. Seu nascimento havia sido recebido com festa pelos funcionários do zoo e por ativista da preservação dos pandas gigantes.

Existem menos de 1.600 espécimes de panda gigante na natureza, e uns 300 em zoológicos e centros de proteção. A cada cinco filhotes nascidos em cativeiro, um morre antes de um ano, segundo o Zoo Nacional.

Segundo Murray, exames preliminares mostram que o filhote tinha o fígado descolorido e, em algumas áreas, endurecido. "Isso sugere que houve um componente hepático na morte", afirmou o veterinário.