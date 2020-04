Pandemia do coronavírus é desafio aos autocratas

CAIRO - Para o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sissi, a pandemia do coronavírus significou o envio de tropas de combate à guerra química, vestidos com roupas de proteção e armados com desinfetantes, nas ruas do Cairo, em uma exibição teatral de poderio militar projetado pelas mídias sociais.

O líder da Rússia, Vladimir Putin, vestiu o traje de plástico, em amarelo canário, para uma visita a um hospital de Moscou para pacientes com coronavírus. Em seguida, ele despachou para a Itália 15 aviões militares cheios de suprimentos médicos e com o slogan "Da Rússia com amor".

O presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, um prodigioso carcereiro de jornalistas, trancou alguns repórteres que criticaram seus primeiros esforços para combater o vírus, depois enviou uma mensagem de voz ao telefone de todos os cidadãos com mais de 50 anos, enfatizando que ele tinha tudo sob controle.

No Turquemenistão, um dos países mais repressivos do mundo, nenhuma infecção foi oficialmente declarada, enquanto o presidente vitalício, Gurbanguly Berdymukhamedov, promoveu seu livro sobre plantas medicinais como uma possível solução para a pandemia.

Em resposta à pandemia de coronavírus, os autocratas do mundo estão se voltando para seu manual de ferramentas usual, empregando uma mistura de propaganda, repressão e demonstrações de força ostensivas para exalar uma aura de controle total sobre uma situação inerentemente caótica.

No curto prazo, a crise oferece uma oportunidade para os autocratas zombarem dos rivais ou entrincheirarem seus já vastos poderes com pouco risco de censura, em um mundo externo distraído, onde a luta para conter a pandemia forçou até democracias liberais a considerar medidas duras, como sistemas invasivos de vigilância de celulares.

"O coronavírus é o novo terrorismo", disse Kenneth Roth, diretor executivo da Human Rights Watch, que teme que uma expansão abrangente das potências draconianas possa se tornar o legado duradouro do vírus. "É o pretexto mais recente para violações de direitos que temo que persista muito depois que a crise terminar".

No entanto, o vírus também traz riscos em potencial para os homens fortes. Países como a Rússia e o Egito estão na frente da curva do vírus, o que provavelmente significa que o pior vai ocorrer em questão de semanas.

Se a crise é tão ruim quanto a que está varrendo a Europa e os Estados Unidos, suas ferramentas usuais podem ser de uso limitado. O vírus não pode ser preso, censurado ou proibido.

Custo economico da pandemia

O custo econômico de uma pandemia sobrecarregará as redes de patrocínio que sustentam muitas autocracias. Os líderes que se mostram salvadores estão mais expostos à culpa se o número de mortos subir.

E embora poucos analistas prevejam agitação imediata, especialmente à medida que a ansiedade do público cresce, uma pandemia devastadora pode abalar a fé em líderes cuja autoridade repousa em um edifício de domínio incontestado.

"Poderia ser de qualquer maneira", disse Steven Cook, membro sênior do council on foreign Relations, um think tank que analisa as relações Internacionais. “Em alguns lugares, você pode acabar com uma ditadura estreita e desagradável. Em outros, a coisa toda pode desmoronar. ”

Em alguns países, a crise deu um gás em regras fortes e intrusivas. Os Emirados Árabes Unidos, uma monarquia autocrática rica em petróleo, passaram a Islândia nesta semana como o país com a maior taxa de testes de coronavírus per capita do mundo. Um aplicativo de smartphone usado por Cingapura para rastrear cidadãos infectados está sendo considerado por vários países ocidentais.

As democracias mais antigas estão considerando táticas duras usados frequentemente pelos tiranos, como ampliação de poderes policiais, proibições de assembléias públicas, suspensão de eleições, fechamento de tribunais, vigilância intrusiva e fronteiras fechadas.

E em países já voláteis, o vírus minou o poder da dissidência. As revoltas populares no Líbano, Iraque, Argélia e Chile pararam nas últimas semanas e, dados os riscos à saúde associados a reuniões públicas, é improvável que recuperem impulso em breve.

Os líderes autocráticos, enquanto isso, capitalizaram a crise para reprimir a dissidência doméstica e enaltecer suas tropas favoritas. Em um discurso na semana passada, Sissi denunciou os críticos de seus esforços contra o vírus como lacaios da Irmandade Muçulmana, o grupo político islamista que chegou ao poder após a Primavera Árabe e foi tornado ilegal quando Sissi tomou o poder.

Seus serviços de segurança expulsaram do Egito um repórter do jornal britânico The Guardian por causa de um artigo que questionava as ações do governo.

Na Rússia, as autoridades de Putin inicialmente tentaram culpar os ricos do país pela pandemia. Russos que bebiam vinho, fora de contato com os russos comuns que bebiam vodka, que importaram o vírus de viagens de turismo na Europa. "Uma mala com vírus foi trazida de Courchevel", disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, referindo-se à estação de esqui francesa popular entre os milionários russos.

Mesmo quando os suprimentos militares russos chegaram à Itália, o principal propagandista do Kremlin, Dmitri Kiselyov, aproveitou a crise da saúde para declarar que a União Europeia estava morta.

Mas a pandemia também embaralhou os planos desses mesmos homens fortes.

Putin foi forçado a cancelar um referendo que lhe permitiria permanecer no poder até 2036. Uma entrega de ajuda russa aos Estados Unidos na quarta-feira foi acompanhada com menos entusiasmo do que a enviada à Itália, porque as infecções na Rússia estavam aumentando.

O governo de Sissi anunciou silenciosamente que o vírus havia matado dois de seus generais mais graduados, alimentando especulações de que a doença se espalhou amplamente no alto comando militar.

Nesta semana, depois que o Egito anunciou que faria os egípcios que retornam do exterior pagarem por sua própria quarentena em hotéis de luxo, surgiram chamadas nas mídias sociais para Sissi transformar seus luxuosos palácios em centros de quarentena.

O presidente recuou rapidamente e prometeu que o governo pagaria pela quarentena. As dificuldades de Sissi e Putin expuseram um perigo mais geral para os autocratas.

Vírus não podem ser presos

Em muitos desses países, os cidadãos já suspeitam que seus líderes ocultam a verdade sobre a extensão das infecções. Onde as instituições são enterradas, os líderes ficam cercados por um pequeno círculo de conselheiros e promotores - sem dúvida um bom sistema para silenciar os oponentes, mas ruim para tomar decisões difíceis baseadas na ciência.

"Os germes não respeitam a censura", disse Roth, da Human Rights Watch. "A censura pode parar as críticas momentâneas, mas pode alimentar a crise da saúde pública."

A perspectiva de uma recessão global induzida pelo vírus, que o Fundo Monetário Internacional já diz estar à nossa frente, levou alguns analistas a especularem que o Oriente Médio poderá ver uma nova onda de revoltas no estilo da Primavera Árabe.

Outros dizem que isso é improvável, pelo menos em curto prazo. Os cidadãos preocupados com suas vidas são mais propensos a apoiar medidas draconianas, mesmo à custa de comprometer suas liberdades.

"Não veremos as consequências políticas até que a crise da saúde comece a diminuir", disse Michele Dunne, do Carnegie Endowment for International Peace.

Na verdade, a crise está criando novos governantes autoritários. Nesta semana, o Parlamento da Hungria entregou amplos poderes ao líder populista de extrema-direita Viktor Orbán, permitindo que ele governasse por decreto indefinidamente, para que ele pudesse combater o coronavírus.

Tal como acontece com os autoritários estabelecidos, a preocupação é que Orbán relutará em devolver seus novos poderes assim que a crise passar - uma preocupação ecoada nas Filipinas, onde o líder de direita autoritária Rodrigo Duterte declarou na semana passada seis meses de "Estado de calamidade."

No entanto, em momentos tão fluidos, pouco é previsível. No Egito, observou Dunne, raros protestos contra Sissi em setembro passado foram alimentados por acusações de que sua família estava vivendo luxuosamente.

Qualquer percepção nos próximos meses de que Sissi ou os militares estejam favorecendo seu círculo próximo ao lidar com o coronavírus, disse ela, "poderia ter repercussões".