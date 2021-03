Pandemia e crises econômica e social criaram ‘muro invisível’ a imigrantes

BOGOTÁ - Da Austrália ao Egito, imigrantes e refugiados têm sido duramente atingidos pela perda de emprego e dificuldades econômicas na pandemia de coronavírus, com muitos lutando para obter assistência médica e um auxílio do Estado, é o que mostra um relatório divulgado na terça-feira.

Uma pesquisa feita, publicada com relatório elaborado por um órgão da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, incluiu 3.250 entrevistas realizadas com imigrantes de oito países – Austrália, Colômbia, Egito, Etiópia, Filipinas, Sudão, Suécia e Reino Unido.

Os trabalhadores imigrantes são maioria em setores fortemente afetados pela pandemia, como os de alimentação, produção e hotelaria, o que significa que são desproporcionalmente atingidos por demissões e perda de salários decorrentes da pandemia.

Os imigrantes também constituem uma parcela significativa de trabalhadores-chave no campo da saúde, da pesquisa científica, da cadeia de fornecimento alimentar e indústrias de produção de equipamento de proteção pessoal.

Segundo o estudo, a pandemia "levou à "exclusão intencional dos imigrantes dos programas de apoio e prevenção da covid”, como ajudas emergenciais do governo.

Na Austrália, quase 90% dos imigrantes entrevistados online disseram estar em situação pior financeiramente por causa da pandemia, ao passo que no Egito 80% responderam que sua renda caiu entre 70% e 100% com as restrições para combater a covid-19.

Na região do Sahel, na África, alguns imigrantes que já estavam sem trabalho antes da pandemia recorreram à mendicância e muitos não conseguem ganhar o suficiente para suprir suas necessidades básicas.

“Nossa pesquisa revela o que estamos chamando de “muro invisível” que bloqueia os imigrantes – particularmente os ilegais ou em situação irregular – do acesso aos serviços básicos”, declarou num comunicado o secretário-geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente Vermelho, Jagan Chapagain.

Alguns países, como Qatar, Arábia Saudita, Malásia e Reino Unido adotaram medidas para garantir aos imigrantes – independente da sua situação legal – livre acesso a testes e exames de covid-19, observa o relatório.

Mas, em outros lugares, eles não conseguem ter alguma assistência no caso da covid-19 porque não possuem um documento de identidade nacional ou não estão inscritos no sistema de seguridade social.

Esta barreira também os impede de serem inoculados, mesmo que por lei eles tenham o direito à vacina, alerta o relatório. “A inclusão dos imigrantes nas políticas de enfrentamento da covid-19 na prática não se traduz necessariamente num acesso inclusivo de fato”, disse Chapagain.

Em alguns países, os imigrantes têm de fazer um registro online para serem vacinados, o que deixa alguns excluídos por causa do acesso limitado à Internet e as barreiras de linguagem, ressalta o documento.

Além disso, nas entrevistas, os imigrantes disseram que hesitam em procurar o médico, buscar tratamento ou se registrar para tomar a vacina, temendo fornecer informações que podem ser fornecidas para as autoridades da imigração e usadas para ordenar sua prisão, detenção ou deportação./ TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO