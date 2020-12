Pandemia priva os mexicanos de sua grande celebração pela Virgem de Guadalupe

XALITZINTLA, MÉXICO - José Mario caminha no meio da floresta em direção à Basílica de Guadalupe na Cidade do México em busca de um "pequeno milagre" contra a pandemia, que obrigou milhões de peregrinos a celebrar a festa da Virgem Morena de casa pela primeira vez.

Com uma espessa barba grisalha, José Mario Poblano é um dos poucos fiéis que este ano decidiu percorrer os 130 km que separam Puebla (centro) da capital mexicana, onde se encontra um dos santuários mais visitados do mundo.

Suado, ele avança com o sobrinho e uma pintura da Virgem de Guadalupe nas costas.

Até o ano passado ele caminhava com milhares de pessoas que desta vez desistiram de viajar, já que a igreja permanecerá fechada desta quinta-feira, 17, até domingo para evitar multidões e o contágio pela covid-19. O México já registra 1,2 milhão de casos, além de 111 mil mortes, desde o início da pandemia.

“Muitos vão faltar. Eu estava pensando: se vão fechar, vou embora dois dias antes e de qualquer jeito vou chegar na hora”, disse à AFP este soldador de 55 anos, durante um intervalo para beber água de um barco que leva amarrado no pescoço.

Um desperdício de cor e música, a festa é comemorada no dia 12 de dezembro. Segundo a crença católica, naquele dia, em 1531, o padroeiro do México apareceu ao indígena Juan Diego, canonizado em 2002.

“Antecipamos o dia de parabéns à Virgem”, diz José Mario ofegante. “Vamos perguntar a ela se em algum momento desse acidente do vírus, para ver se pela intercessão dela [há] um milagre”.

A cada ano as celebrações reúnem milhões de pessoas que fazem peregrinações de diferentes regiões, algumas muito distantes, e até de outros países latino-americanos.

É de longe a principal celebração religiosa do México, o segundo país com mais católicos no mundo, depois do Brasil.

Em Santiago Xalitzintla (estado de Puebla), onde os fiéis costumam parar para descansar, não são realizadas peregrinações. “No momento não há ninguém”, atestam vendedores e autoridades, embora nessa época o lugar costume estar lotado.

“Está restrito, não há muitos companheiros, muitos peregrinos”, diz Juan Carlos Hernández, um jardineiro de 45 anos, que caminha por uma estrada deserta com outro homem.

“Corremos o risco [de não saber] se podemos entrar na Basílica ou apenas chegar ao átrio”, acrescenta.

Na cidade vizinha de San Nicolás de los Ranchos, onde os peregrinos também têm o hábito de recarregar as baterias, também não há fiéis, em parte devido aos apelos da própria Igreja para que as pessoas fiquem em casa.

“Eles foram levados a ver que podem honrar a Santíssima Virgem em sua casa com todas as providências [amparos]”, diz o pároco local, Francisco Sales, 56. “Os peregrinos passam por aqui, até ficaram, agora não tem nenhum”, diz.

Fora de sua paróquia, Julia Capulín, 55, vende cofrinhos em forma de animais e super-heróis. Ele vivia de seus jogos de feiras de rua, mas a pandemia acabou com o negócio.

No ano passado ele viajou à Basílica e agora, entre o fechamento do recinto, a crise econômica e os parentes que morreram com o novo coronavírus, ele decidiu ficar.

“[Peço à Virgem] que nos ajude a sair dessa epidemia, que nos dê forças. Perdemos muitas famílias”, diz ele com a voz embargada.

Como José Mario, outros devotos viajaram à Basílica antes de fechar, embora estejam longe dos 10 milhões que visitaram o local em 2019.

Na chegada, as autoridades mediram a temperatura e forneceram gel antibacteriano, já que a situação na capital é crítica com o aumento das internações.

“[Decidimos] vir agradecer porque ainda estamos com saúde (...). Este ano tem sido muito difícil”, diz Diana, de 28 anos, com as duas filhas.

O baixo fluxo representa um novo golpe para os mercadores de artigos religiosos nos arredores do templo.

"No momento estamos saindo mais cedo (...) para pegar algum dinheiro para ir para casa", diz Vladimir Sosa, 22, vendedor de crucifixos e imagens da Virgem, que estima que as vendas caíram entre 70% e 80%./AFP