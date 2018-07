Panetta afirma que puniu marines por agredir prostitutas em Brasília O governo do presidente Barack Obama voltou a ser cobrado ontem por farras com prostitutas realizadas por funcionários norte-americanos em um país da América Latina. Desta vez, coube ao secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, explicar o que aconteceu com quatro fuzileiros navais que serviam na embaixada do país depois de supostamente agredirem uma garota de programa em Brasília no ano passado.