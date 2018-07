Panetta alerta sobre caso Allen e Petraeus O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, alertou nesta quarta-feira quanto a se chegar a conclusões precipitadas sobre a veracidade das alegações contra o comandante norte-americano no Afeganistão, o general John Allen. Ele está sob investigação por ter se correspondido de forma "inapropriada" com Jill Kelley, uma socialite da Flórida ligada ao escândalo do ex-diretor da CIA David Petraeus.