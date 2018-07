Panetta diz que Japão instalará 2º radar antimíssil

Uma equipe dos EUA visitou o Japão nos últimos dias para discutir onde a unidade será instalada, de acordo com o oficial. Anteriormente, as autoridades norte-americanas haviam dito que queriam localizar o radar, formalmente conhecido como AN/TPY2, na parte sul do Japão, mas não em Okinawa, onde a presença militar dos EUA é profundamente controversa.

"O segundo radar no Japão aumentará a capacidade da aliança de defender o país contra um eventual ataque da Coreia do Norte", afirmou Panetta, acrescentando que ele poderá também evitar um ataque contra solo norte-americano.

Ele afirmou que o radar não será dirigido contra a China e que tanto o Japão quanto os EUA estão focados na ameaça norte-coreana. Os mísseis chineses são mais sofisticados que os lançados pela Coreia do Norte e têm tecnologia que poderia confundir os sistemas de defesa dos EUA.

O oficial enfatizou que a defesa antimísseis não será dirigida à China, em parte, porque o Pentágono tenta conter as tensões entre Tóquio e Pequim. As Relações entre chineses e japoneses estão estremecidas em função de uma disputa de algumas ilhas no Mar da China Oriental.

Apesar disso, no passado, alguns oficiais norte-americanos haviam observado que o sistema de defesa contra radares norte-coreanos também seria posicionado para rastrear mísseis balísticos chineses.

O radar em terra liberaria a Marinha para reposicionar seus radares baseados em navios para outras regiões estratégicas, disse Panetta. As informações são da Dow Jones.