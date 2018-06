Panetta: EUA garantirão superioridade militar de Israel

WASHINGTON - Os Estados Unidos estão determinados a assegurar que Israel tenha "superioridade militar" sobre seus rivais, uma vez que enfrenta a ameaça de um Irã com armas nucleares, disse o secretário de Defesa americano, Leon Panetta, nesta terça-feira, 6.

"Este é um compromisso que afirma que os Estados Unidos vão fornecer todo o apoio necessário para Israel manter superioridade militar sobre qualquer Estado ou coalizão de Estados, bem como sobre atores não estatais", disse Panetta ao principal grupo lobista pró-Israel em Washington.

Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse a um grupo de pressão judeu nos Estados Unidos que Israel não vai viver "sob a sombra da aniquilação", referindo-se à ameaça nuclear do Irã.

"Infelizmente, o programa nuclear do Irã continua em andamento. Israel tem esperado a diplomacia funcionar, nós temos esperado que as sanções funcionem. Não podemos esperar muito mais", afirmou Netanyahu no fim de segunda-feira. "Como primeiro-ministro de Israel, eu nunca vou deixar meu povo viver sob a sombra da aniquilação."

Netanyahu deve se encontrar com a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, e visitar o Congresso dos EUA um dia após conversar com o presidente Barack Obama sobre a especulação acerca de um ataque israelense ao Irã.

Obama afirmou na segunda-feira que o apoio dos norte-americanos à Israel é "sólido" e que seu país "sempre vai defender" os israelenses.

