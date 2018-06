Panetta lembra erros no Iraque Os EUA querem manter as Forças Armadas da Síria intactas caso Bashar Assad deixe o poder. De acordo com o secretário da Defesa, Leon Panetta, os americanos não podem repetir o erro do Iraque, quando desmantelaram o Exército de Saddam Hussein. Vários integrantes partiram para a insurgência contra a ocupação. A estratégia do Pentágono é convencer o maior número de oficiais a romper com Assad, em vez de desmantelar todo o regime. / GUSTAVO CHACRA