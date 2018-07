Panetta liga para presidente do Afeganistão e condena ação de fuzileiros

WASHINGTON - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, considerou "absolutamente desprezível" o vídeo que mostra quatro fuzileiros navais americanos urinando sobre os corpos de combatentes do Taleban. Panetta telefonou para o presidente Hamid Karzai nesta quinta-feira, 12, para dizer que considera a conduta deplorável.

Funcionários do Pentágono disseram que ficaram satisfeitos tanto com o comunicado do Taleban, de que o incidente não deve prejudicar as conversações de paz, quanto com a reação de Karzai ao telefonema de Panetta.

Funcionários da Defesa disseram que Karzai disse a Panetta que ele apreciou a ligação e que ficou animado com a forte e rápida reação dos Estados Unidos ao incidente.

Os militares trabalham para determinar a autenticidade e a origem do vídeo, que foi publicado no YouTube, mas funcionários disseram que ele parece ser real. Em comunicado divulgado pelo Pentágono, Panetta disse que ordenou que o comando militar e o Corpo de Fuzileiros Navais que "investiguem completa e imediatamente" o incidente.

O comunicado de Panetta, divulgado nesta quinta-feira diz que "esta conduta é totalmente inapropriada para membros do Exército dos Estados Unidos", acrescentando que o incidente "não reflete os padrões e valores que nossas Forças Armadas juram defender". O secretário prometeu que "os envolvidos em tal conduta serão totalmente responsabilizados". As informações são da Associated Press e da Dow Jones