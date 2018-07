Papa abençoa estátua de Cristo construída no Peru

O arcebispo de Lima, Juan Cipriani, leu hoje uma carta do papa com data de 22 de junho, na qual o pontífice envia uma "bênção apostólica e especial", que estende aos "queridíssimos filhos e filhas" do Peru. O presidente peruano, Alan García, causou surpresa e desatou uma polêmica em 10 de junho, quando convocou a imprensa ao Morro Solar para mostrar os avanços da instalação da estátua, por ele chamada de "Cristo do Pacífico". A estátua será inaugurada oficialmente no dia 29.

Doada pela empreiteira brasileira Odebrecht, a estátua tem sido alvo de duras críticas de urbanistas por ter sido instalada sem consulta prévia e pela falta de originalidade. O Cristo do Pacífico tem 22 metros de altura e está instalado sobre uma base de cimento de 15 metros. A estátua do Cristo Redentor, no Rio, tem 30 metros de altura, mais 8 metros do pedestal. As informações são da Associated Press.