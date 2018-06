Papa acompanha de perto reforma financeira do Vaticano O papa Francisco tem buscado envolver-se ao máximo na reforma do banco do Vaticano e na administração das finanças da Santa Sé e incumbiu seu secretário pessoal, o monsenhor Alfred Xuereb, de acompanhar o trabalho de duas comissões de inquérito criadas este ano para tratar desses dois assuntos. Essas informações foram fornecidas hoje pelo padre Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano.