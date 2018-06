Papa afasta bispo alemão após projeto milionário

O Vaticano não disse por quanto tempo o bispo Franz-Peter Tebartz-van Elst deve ser afastado da diocese de Limburg. Mas afirmou que o recém-nomeado vigário-geral de Limburg, o reverendo Wolfgang Roesch, deve administrar a diocese durante este período.

Em um comunicado, o Vaticano disse que foi criada uma situação na diocese em que Tebartz-van Elst "não poderia mais exercer seu ministério episcopal". A decisão foi tomada depois que Francisco se encontrou na semana passada com Tebartz-van Elst e com o chefe da conferência de bispos da Alemanha, o arcebispo Robert Zollitsch.

No centro da questão está o montante de 31 milhões de euros (US$ 42 milhões) para a construção de um novo complexo residencial para bispos e reformas relacionadas ao projeto. Tebartz-van Elst disse que o montante referia-se de fato a 10 projetos e houve custos adicionais por causa da regulamentação sobre edifícios sob proteção histórica.

O Vaticano ressaltou que Francisco tomou a decisão com base em contínuas informações "objetivas", o que sugere que ele não estava sendo influenciado pelo clamor popular por causa do escândalo. Fonte: Associated Press.