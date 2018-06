Papa agradece brasileiros pela Jornada Mundial

"Quero enfatizar meus agradecimentos aos brasileiros: é uma boa gente a do Brasil, um povo de grande coração. Não me esqueço de sua calorosa recepção, da sua cordialidade, de seus olhares, de sua alegria. É um povo generoso. Peço ao senhor que os abençoe", declarou o papa perante milhares de fiéis presentes hoje na Praça São Pedro apesar das altas temperaturas.

No primeiro Ângelus desde que deixou o Brasil e regressou ao Vaticano, o papa Francisco agradeceu em especial a "todos os jovens que participaram com sacrifícios" e "ao Senhor, pelos encontros com os pastores e o povo desse grande país que é o Brasil, assim como suas autoridades e os voluntários".

"O Senhor recompense a todos aqueles que trabalharam por essa grande festa da fé", prosseguiu o pontífice.

Na avaliação do papa, a JMJ deste ano, realizada no Rio de Janeiro, foi importante para "o Brasil, a América Latina e o mundo inteiro". Segundo ele, é preciso lembrar da JMJ não como "fogos de artifícios, mas como etapas de um longo caminho aberto em 1985 por iniciativa do papa João Paulo II".

Francisco manifestou ainda o desejo de que a experiência da JMJ no Brasil "seja capaz de se incorporar ao caminho cotidiano, ao comportamento de todos os dias, e que se possa traduzir também em decisões importantes na vida". Fonte: Associated Press.