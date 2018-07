Papa alerta comunidade internacional para fome na África

O pontífice convidou os fiéis a "pensarem nos muitos irmãos e irmãs que, nestes dias, no Chifre da África, estão sofrendo consequências dramáticas da fome, agravadas pela guerra e pela ausência de instituições sólidas".

Bento XVI tem acompanhado a crise na região africana com preocupação. Esta foi sua segunda menção sobre o problema nas últimas semanas, referindo-se à seca na Somália e em países vizinhos. Duas semanas atrás, ele alertou a comunidade internacional para que se movimentasse rapidamente na ajuda às centenas de milhares de pessoas que fogem da seca e da fome. Milhares de refugiados estão buscando abrigo em acampamentos na Etiópia e no Quênia, à procura de comida após várias temporadas sem chuvas, o que matou o gado e as plantações. As informações são da Associated Press.