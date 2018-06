Papa: antídoto para violência entre cristãos e muçulmanos está no aprendizado

Em encontro promovido pelo Instituto Pontífico de Estudos Árabes e Islâmicos, o papa também falou aos participantes que o diálogo inter-religioso somente pode fazer progresso com cuidado no momento de escutar o outro.

"Paciência e humildade", disse o papa, são essenciais para o aprofundamento do diálogo entre cristãos e muçulmanos. Para ele, um diálogo superficial só irá render estereótipos e preconceitos.

"O antídoto mais efetivo contra toda forma de violência é a educação e a descoberta de como aceitar as diferenças, com riqueza e fertilidade", complementou o papa Francisco. Fonte: Associated Press.