Papa anuncia estar redigindo documento sobre notícias falsas

CIDADE DO VATICANO - Se você já se perguntou como se diz “notícias falsas” em latim, é “nuntii fallaces” – e o papa Francisco está redigindo um documento justamente a esse respeito.

O próprio papa fez o anuncio em um tuíte aos seus quase 40 milhões de seguidores no Twitter nesta sexta-feira, dizendo que o tema de sua mensagem para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais da Igreja Católica será “A verdade vos libertará. Notícias falsas e jornalismo pela paz”.

Em latim, uma das nove línguas que o papa usa para tuitar, seria “Veritas liberavit vos. Nuntii fallaces et diurniariorum opus ad pacem”.

Um comunicado do Vaticano informou que o tema é importante suficiente para o pontífice abordá-lo porque “as notícias falsas contribuem para criar e nutrir uma polarização forte de opiniões”.

Uma distorção dos fatos, disse, pode ter “repercussões no comportamento individual e coletivo”.

Escolhi como tema para o Dia da Comunicação 2018: “A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32). Notícias falsas e jornalismo de paz. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) 29 de setembro de 2017

No ano passado, o papa Francisco disse em uma entrevista que a mídia que se concentra em escândalos e dissemina notícias falsas para difamar políticos corre o risco de se tornar como pessoas que têm um fascínio mórbido por excrementos.

O comunicado do Vaticano disse que o líder dos 1,2 bilhão de católicos quer oferecer “uma reflexão sobre as causas, a lógica e as consequências da desinformação na mídia, e ajudar a promover o jornalismo profissional, que sempre busca a verdade”.

A mensagem do papa será divulgada no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, o padroeiro dos jornalistas./ REUTERS