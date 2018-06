Papa anuncia que visitará Albânia em setembro

O pontífice se referiu às décadas de governo ditatorial comunista em que houve a tentativa de isolar os albaneses do restante do mundo.

Dezenas de milhares de albaneses pobres fugiram para a Itália na década de 1990, cruzando o Mar Adriático em balsas lotadas e barcos de pesca, enquanto o regime de Tirana ruía. Muitos desses imigrantes se integraram à vida italiana.

Francisco disse aos fiéis que estavam na Praça de São Pedro neste domingo que também vai usar sua viagem, no dia 21 de setembro para expressar seu apoio aos católicos, que são uma pequena minoria no país, majoritariamente muçulmano. Fonte: Associated Press.