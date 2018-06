Papa anuncia sua primeira visita à Terra Santa

O papa Francisco anunciou neste domingo que viajará para Israel, Cisjordânia e Jordânia entre os dias 24 e 26 de maio. Será sua primeira visita à Terra Santa e vai acontecer em meio às novas tentativas dos Estados Unidos de fechar um acordo de paz entre Israel e os palestinos.

Francisco disse às pessoas, que estavam reunidas sob a chuva para receber sua bênção de domingo, que fará uma viagem de três dias a Amã, Belém e Jerusalém. Trata-se da única viagem confirmada até agora para 2014 e a segunda viagem estrangeira do pontificado de Francisco, que esteve no Brasil em 2013 para a Jornada Mundial da Juventude.

O principal objetivo de Francisco é celebrar o 50º aniversário do encontro histórico realizado em Jerusalém entre o papa Paulo VI e o então líder os cristãos ortodoxos, o patriarca Atengoras. Francisco vai se encontrar com o atual patriarca, Bartolomeu. Segundo o papa, eles celebrarão juntos uma missa na igreja do Santo Sepulcro, onde acredita-se que Jesus tenha sido enterrado.

Mas a visita também vai destacar as relações próximas de Francisco com a comunidade judaica e o antigo pedido do Vaticano para que a paz entre Israel e os palestinos seja estabelecida.

O jesuíta argentino será o quatro papa a visitar a Terra Santa: Paulo VI esteve no local em 1964, João Paulo II em 2000 e Bento XVI em 2009. Fonte: Associated Press.