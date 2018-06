Papa Bento XVI celebra missa ao ar livre no México Milhares de mexicanos compareceram ao evento considerado o ponto alto da visita do papa Bento XVI a esse país latino-americano: uma missa ao ar livre nas sombras do monumento de Cristo Rei. Romeiros caminharam várias léguas com cadeiras de plásticos, garrafas de água e mochilas cheias de comida para o parque ensolarado onde Bento XVI irá celebrar a missa juntamente com bispos e cardeais de todas as Américas.