Papa Bento XVI chega no Líbano com mensagem de paz O Papa Bento XVI chegou ao Líbano nesta sexta-feira, para pedir paz no Oriente Médio em meio aos tumultos que atingem a região. Quanto aos temores de que a guerra civil na Síria espalhe-se para o Líbano, ele disse que vender armas para a Síria é "um grande pecado". A visita durará três dias.