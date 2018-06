Papa Bento XVI estreará conta no Twitter em dezembro

Bento XVI enviou sua primeira mensagem na rede social no ano passado a partir da conta do Vaticano para lançar o portal de notícias Holy See.

O assessor de comunicação do Estado papal, Greg Burke, disse em uma entrevista coletiva que o nome do usuário (@Pontifex) foi escolhido para a conta pessoal do religioso porque significa papa em latim e também "construtor de pontes", sugerindo unidade.

Com qual frequência, Bento XVI tuitará? "Tanto quanto ele quiser", disse Burke.

O Vaticano tem aumentado sua presença em mídias sociais para tentar espalhar a fé, principalmente, entre os jovens. As informações são da Associated Press.