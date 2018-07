Papa Bento XVI faz elogio à terceira idade

O pontífice de 85 anos afirmou que sabe bem das dificuldades que acompanham a idade: ele começou este ano a usar ocasionalmente uma bengala, e diminuiu um pouco o ritmo. Sua saúde, no entanto, permanece robusta e sua agenda, cheia.

Bento XVI instruiu os residentes do lar a não lembrarem da juventude com tristeza, e sim se alegrarem pela idade que alcançaram. "A qualidade de uma sociedade, de uma civilização, é medida por quão bem ela trata seus idosos", disse o Papa. As informações são da Associated Press.