Papa chega ao Paraguai

ASSUNÇÃO - O papa Francisco chegou na tarde desta sexta-feira, 10, à capital do Paraguai, Assunção, onde ficará até o domingo, quando concluirá sua viagem pela América do Sul.

O avião aterrissou às 14h48 (horário local, 15h48 em Brasília) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi. Ele foi recebido pelo presidente Horacio Cartes, que o aguardava sob uma chuva leve. O pontífice foi levado ao palco oficial preparado para o evento de boas-vindas. O papa ouviu o hino paraguaio e o hino pontifício cantados em guarani por um coro de 200 crianças da cidade de Luque.

Após a cerimônia, Cartes e Francisco dirigiram-se a um salão do aeroporto e tiveram uma breve reunião a portas fechadas. Mais tarde, o pontífice irá ao Palácio de los López, a sede presidencial. Ele voltará a se reunir com Cartes e conhecerá autoridades e políticos locais, assim como membros do corpo diplomático.

A agenda do papa recomeçará amanhã cedo, com uma visita ao Santuário Virgem de Caacupé, a cerca de 50 km de Assunção, onde celebrará uma grande missa. No domingo, Francisco visitará o Banhado Norte, um dos bairros mais pobres da capital paraguaia, e depois celebrará uma missa no Parque Ñu Guasu, o maior da Grande Assunção, um de seus últimos atos antes de concluir sua estadia no país. / EFE