Papa coloca brasileiro na Congregação para os Bispos

Montanari, de 54 anos, nasceu em Sertãozinho (SP) e foi ordenado padre em 1989. Ele foi professor de teologia no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto e no seminário de Uberaba. O religioso se formou em teologia dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma em 2004 e desde 2008 trabalha na Congregação para os Bispos. Em maio de 2011 ele havia sido nomeado capelão do papa. Fonte: Associated Press.