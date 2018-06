Papa comemora tentativas de acordos diplomáticos em conflito na Síria

Em seu comentário, o papa expressou "forte apreço" ao plano para convocar negociações entre o governo da Síria e a oposição no início do próximo mês. Em votação unânime, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução que estabelece um roteiro para terminar com a guerra na Síria, que já dura cinco anos.

O papa Francisco disse encorajar que todos continuem "no caminho para o fim da violência e de uma solução negociada que traga paz" à Síria. Ele expressou sentimento similar com relação à Líbia. Na semana passada, as facções rivais do país devastado pela violência assinaram um acordo mediado pela ONU para formar um governo de unidade. Francisco chamou o acordo de "um convite à esperança no futuro". /Associated Press.