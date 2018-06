Papa conduz longa missa após problemas de saúde

Durante missa de mais de 90 minutos realizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o pontífice, de 77 anos, pareceu estar bem, apesar do semblante cansado.

O Vaticano tem minimizado os cancelamentos recentes de compromissos, incluindo um ocorrido na última sexta-feira, em razão de um "pequeno" problema de saúde não especificado.

Sorridente, Francisco conversou com cada um dos 24 arcebispos que participaram da cerimônia, que foi em homenagem a São Pedro e São Paulo. Uma hora após a missa, o papa apareceu em uma janela do Palácio Apostólico, na Praça de São Pedro, e apelou aos líderes do Iraque que dialoguem para superar a atual onda de violência no país. Fonte: Associated Press.