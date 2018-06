Papa copta visita o Vaticano

Seis sacerdotes e bispos coptas acompanham Tawadros II na viagem de seis à Santa Sé, destinada a felicitar o papa Francisco, eleito em março.

A Igreja Copta anunciou a partida de seu papa nesta quinta-feira. Tawadros II assumiu a função no ano passado. A última visita de um papa copta ao Vaticano ocorreu em 1973.

As igrejas católica e copta romperam no século 5º por divergências doutrinárias. As informações são da Associated Press.