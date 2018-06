Papa decide receber presidente da Argentina em 27 de fevereiro

O papa Francisco receberá o presidente argentino, Mauricio Macri, no Vaticano na manhã do dia 27. Desde o segundo turno disputado no dia 22 de novembro, analistas políticos e fiéis argentinos lançam interpretações para o fato de o líder religioso não ter felicitado o ex-prefeito de Buenos Aires por ter chegado à Casa Rosada.

A inferência mais comum é de que o papa não ficou satisfeito com o resultado. Por sua origem popular e por ter permitido que Cristina Kirchner fosse fotografada a seu lado em várias ocasiões durante a campanha, mesmo os eleitores mais católicos de Macri acreditam que o pontífice se inclinava por Daniel Scioli, candidato da ex-presidente.

Desde a posse, em 10 de dezembro, a chanceler argentina, Susana Malcorra, é pressionada em entrevistas a explicar a aparente distância entre os dois chefes de Estado. A resposta da diplomata era que o encontro ocorreria “em breve” e não havia problemas.

“O papa, por protocolo, saúda apenas o governante italiano eleito. Francisco acredita no poder de transformação do povo e em estar perto dele. Nesse sentido, há alguma relação com o peronismo, mas não se pode dizer que ele é peronista”, afirmou ao Estado Francesca Ambrogetti, coautora da biografia oficial de Francisco, Jesuita. Militantes macristas argumentam que Bento 16 felicitou Barack Obama em sua reeleição e Francisco não segue protocolos, a menos que queira.

Durante os oito anos em foi prefeito de Buenos Aires, Macri teve com o então arcebispo Bergoglio uma relação cordial, mas distante. Reclamou pontualmente quando o governo municipal acatou, sem recorrer, decisões em que a Justiça permitiu o casamento homossexual e o aborto em casos especiais.

O encontro ocorrerá três dias antes de Macri fazer o discurso que abrirá os trabalhos no Congresso, dia 1.º de março, o governo traça metas e faz avaliações. O presidente usou até agora decretos que dependerão de avaliação de um Parlamento no qual sua coalizão está em minoria.