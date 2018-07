Papa defende diálogo e critica provocações a muçulmanos

A declaração do papa foi divulgada por intermédio de Federico Lombardi, o porta-voz do Vaticano, um dia depois de o consulado dos Estados Unidos em Benghazi ter sido invadido por líbios revoltados com o lançamento de um filme que ridiculariza o profeta Maomé.

O Vaticano insistiu em que "o respeito à fé, aos textos sagrados, ao profetas e aos símbolos" de todas as religiões é essencial para uma coexistência pacífica. O papa pretende levar essa mensagem numa viagem ao Líbano prevista para começar na sexta-feira. As informações são da Associated Press.