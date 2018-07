Papa denuncia máfia 'desumana' no sul da Itália

A região abriga a ''Ndrangheta'', considerada hoje mais poderosa do que a máfia siciliana e um dos maiores grupos traficantes de cocaína do mundo. A Calábria é também uma das regiões mais pobres da Itália.

Bento 16 destacou que a região é considerada sísmica, "não apenas geologicamente, mas do ponto de vista estrutural, social e de comportamento", e disse que a alta taxa de desemprego e a "criminalidade muitas vezes desumana ferem a estrutura da sociedade" da Calábria.

Ele pediu aos moradores da região que continuem respondendo aos problemas com fé e valores cristãos. "Forcem a si mesmos a ampliar a capacidade de colaborar um com o outro, cuidar um do outro e de todo o bem público", disse ele.

Essa foi a primeira visita do papa à região e a polícia estimou que 40 mil pessoas compareceram à missa. As informações são da Associated Press.