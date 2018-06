Papa denuncia tráfico humano

Francisco participou nesta quinta-feira de uma conferência com obreiros da Igreja Católica, representantes de caridade e chefes de polícia de 20 países que teve como objetivo buscar uma cooperação para incentivar as vítimas do tráfico e da escravidão de fazer denúncias e recuperarem-se do trauma.

O papa disse na conferência que o tráfico é "uma ferida aberta no corpo da sociedade contemporânea". Ele se reunião em particular com quatro mulheres que foram vítimas de escravidão sexual.

Francisco colocou o combate ao tráfico humano e a escravidão como uma prioridade do seu pontificado. Recentemente o Vaticano se juntou à Igreja Anglicana e a Universidade Al-Azhar, a sede mais importante do aprendizado sunita, numa iniciativa antiescravidão. Fonte: Associated Press.