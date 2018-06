Papa deseja um debate aberto sobre questões familiares

A aparição ocorre às vésperas de uma reunião de duas semanas de bispos, no qual será discutida os ensinamentos da Igreja Católica sobre sexo, casamento, divórcio e homossexualidade.

O Papa Francisco declarou que deseja que os bispos "realmente escutem o que as pessoas de Deus estão dizendo" e que se engajem em um debate "sincero, aberto e fraternal" que irá atender às mudanças de época no qual as famílias católicas passam hoje em dia. Fonte: Associated Press.