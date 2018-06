Papa destitui bispo peruano acusado de pedofilia

Miranda liderou a comissão de juventude da Igreja Católico no Peru e era um aliado próximo do atual prelado do país, o arcebispo Juan Cipriani. Ambos são membros da organização conservadora Opus Dei. Cipriani criticou Bambarén neste sábado em uma entrevista para uma rádio no Vaticano, onde está para se encontrar com o papa na segunda-feira. "Eu não acho que seja de bom tom um bispo aposentado fazer uma acusação que é um pouco exagerada, ou pelo menos muito forte", comentou.

A Opus Dei emitiu um comunicado afirmando que Miranda "nega qualquer crime relacionado com menores", mas diz que tem muito pouca informação sobre o assunto. O paradeiro de Miranda é desconhecido. Fonte: Associated Press. (Álvaro Campos - alvaro.campos@estadao.com)