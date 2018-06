Papa diz que cubanos são inspiração para superar dificuldades

O papa Francisco enviou no início da noite desta quinta-feira uma mensagem em vídeo para o povo cubano, dias antes da data prevista para seu desembarque na ilha em visita oficial.

O pontífice disse que se inspira no esforço do povo cubano para superar obstáculos. "Ajuda-me muito pensar na sua fidelidade ao Senhor, no ânimo com que enfrentam as dificuldades de cada dia."

Responsável pela mediação do Vaticano no diálogo de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos, o papa também disse que irá ao Santuário da Virgem do Cobre, o mais importante do catolicismo na ilha, "como um filho que retorna à casa da mãe".

Ao final da mensagem, o chefe da Igreja Católica fez um pedido aos cubanos: "Por favor, peço que rezem por mim".

Francisco chegará a Havana no fim da tarde de sábado. No domingo, rezará uma missa campal na Praça da Revolução, local icônico da capital cubana e terá outros compromissos na cidade. O pontífice também visitará as cidades de Holguín e Santiago de Cuba antes de embarcar para a segunda etapa da viagem, nos Estados Unidos.