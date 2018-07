Papa diz que espera 2012 com receio e esperança O papa Bento XVI marcou o final de 2011 com orações de agradecimento e disse que a humanidade espera o novo ano com apreensão, mas também com esperança em um futuro melhor. "Outro ano chega ao fim, enquanto esperamos por um novo, com a apreensão, os desejos e as expectativas de sempre", disse Bento, no serviço religioso tradicional de véspera de Ano Novo, durante homilia na Basílica de São Pedro, sábado à noite na Itália.