Papa diz que igreja deve incluir divorciados e gays

Os comentários sobre gays e católicos divorciados foram as primeiras declarações públicas após a reunião de bispos sobre os problemas enfrentados pela família. O encontro em outubro com quase 200 bispos despertou discussões sobre uma série de problemas que afetam as famílias católicas, envolvendo questões como uniões gays, divórcio, pobreza, violência doméstica e poligamia.

O papa afirmou que os bispos não discutiram casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que a igreja se opõe, mas disse que os bispos devem considerar formas de ajudar "uma família que tem um filho ou filha homossexual (e considerar) como eles devem ser educados". Francisco também apontou que católicos divorciados são frequentemente barrados em atividades como fazer leituras em missas ou se tornarem padrinhos. "Parece que eles são excomungados de fato", afirmou. Em vez disso, a Igreja deve "abrir as portas um pouco mais", disse o pontífice.

O líder católico também anunciou que uma reorganização da burocracia do Vaticano não será concluída no próximo ano devido a sua complexidade e disse que gostaria de acrescentar visitas à América Latina e à África em 2015. Fonte: Associated Press.