O papa Francisco, que tem uma página no Facebook e uma conta no Twitter, declarou ainda que a Igreja deve ser presente na internet, sobretudo para a população jovem, uma vez que este espaço é "uma espécie de ambiente de vida" para eles. Francisco sugerir à Igreja usar a web para "despertar as perguntas do coração sobre o sentida da existência" e como ponto de encontro entre os cristãos. Fonte: Associated Press.