Papa diz que preocupação com os pobres não é comunismo, mas Evangelho

Alguns conservadores norte-americanos estigmatizaram o primeiro papa latino-americano como um marxista, por suas críticas frequentes ao consumismo e foco em uma igreja "que é pobre e para os pobres".

Mas em uma entrevista contida em um novo livro que será lançado esta semana, Francisco explica que sua mensagem está enraizada no Evangelho e já ecoa por meio dos Padres da Igreja, desde primeiros séculos do cristianismo.

"O Evangelho não condena os ricos, mas a idolatria à riqueza, a idolatria que faz as pessoas indiferentes ao apelo dos pobres", disse Francisco em um trecho de "Esta Economia Mata", um estudo dos ensinamentos econômicos e sociais do papa, obtido neste domingo pela Associated Press.

Especificamente, Francisco resumiu um versículo do Evangelho de Mateus, que é

a declaração de missão essencial do seu pontificado: "Eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava na prisão, eu estava doente, eu estava nu, e me ajudaste, me vestiste, me visitaste, cuidaste de mim".

"Cuidar do próximo, daquele que é pobre, que sofre no corpo e na alma, daquele que está em necessidade, esta é a medida. Isso é pauperismo? Não, isso é Evangelho."

Ele citou padres da Igreja, como São Ambrósio e São João Crisóstomo, que expressaram as mesmas preocupações, e observou, com certa ironia, que se ele tivesse dito o

mesmo "alguns me acusariam de dar uma homilia marxista".

"Como podemos ver, essa preocupação com os pobres está no Evangelho, está dentro da tradição da Igreja, não é uma invenção do comunismo e não deve ser transformada em alguma ideologia, como já aconteceu antes no curso da história", disse, em uma aparente referência à Teologia da Libertação, de inspiração latino-americana.

O livro "Esta Economia Mata", de dois jornalistas experientes do Vaticano, será lançado esta semana, em italiano.

Fonte: Associated Press.