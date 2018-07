Papa diz que usar Deus para justificar ataques é 'uma blasfêmia'

VATICANO- O papa Francisco lamentou neste domingo a "barbárie" dos atentados cometidos em Paris e disse no final da oração do Ângelus perante os fiéis na Praça de São Pedro que utilizar o nome de Deus para justificá-los "é uma blasfêmia".

"Tanta barbárie nos deixa consternados e nos interroga sobre como pode o coração humano idealizar e cometer atos tão horríveis, que transtornaram não só a França, mas o mundo inteiro", acrescentou o pontífice. "Perante semelhantes atos, não se pode não condenar a afronta inqualificável à dignidade da pessoa humana", completou o papa perante milhares de fiéis da sacada do Palácio Apostólico.

Francisco quis "reafirmar com vigor que a via da violência e do ódio não resolve os problemas da humanidade".

O papa reiterou, como tinha feito no sábado ao saber da notícia dos atentados em Paris, sua "profunda dor" pelos ataques e enviou suas condolências "ao presidente da república francesa e a todos os cidadãos".

Francisco falou dos atentados de Paris após comentar o Evangelho de hoje, que lembra as palavras de Jesus sobre os "últimos eventos da história humana" e se referiu às "guerras, crises de fome e catástrofes cósmicas" mencionadas

naquela ocasião.

"O problema não é 'quando' acontecerão os sinais premonitórios dos últimos tempos, mas estar preparados. E não se trata também de não de saber 'como' ocorrerão essas coisas, mas 'como' devemos nos comportar enquanto as esperamos", concluiu o papa. / EFE