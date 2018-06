Papa dos coptas diz não temer ascensão dos islamitas O papa dos cristãos coptas do Egito, Tawadros II, pediu à comunidade cristã que "não tenha medo" por causa da ascensão dos islamitas ao poder. Os cristãos são 10% dos 82 milhões de habitantes do Egito. Tawadros II rezou sua primeira missa de Natal como papa na noite do dia 6 no Cairo. Ele foi eleito em novembro para substituir o papa Shenouda III, que governou a Igreja Copta durante 40 anos e faleceu de causas naturais no ano passado.