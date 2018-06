Papa é eleito homem do ano da 'Time'

WASHINGTON - O papa Francisco ganhou nesta quarta-feira, 11, o prêmio de Homem do Ano, dado pela revista americana Time. Num perfil elogioso do líder da Igreja Católica, a Time indica que Francisco conseguiu praticar a humildade de um dos tronos mais famosos do mundo, com rara e rápida atenção do mundo todo.

"Ele se colocou no centro de debates centrais do nosso tempo: riqueza e pobreza, justiça, transparência, o papel das mulheres e do casamento e as tentações do poder", diz o texto da Time.

Francisco foi eleito em março, um mês depois da renúncia de Bento XVI. Ele iniciou uma série de reformas no Vaticano e imprimiu um estilo simples e carismático a seu papado. Ele esteve no Brasil em julho.

Em segundo lugar, ficou o ex-técnico da CIA Edward Snowden, que revelou ao mundo a existência de um amplo esquema de espionagem feito pelo governo americano. Estão na lista também a ativista pelos direitos dos homossexuais Edith Winsor, o ditador sírio, Bashar Assad e o senador americano Ted Cruz, um dos líderes da ala radical do Partido Repubicano. / AP