Papa e Merkel conversam sobre Ucrânia, pobreza e reunião do G-7 O papa Francisco e a chanceler alemã Angela Merkel discutiram o conflito na Ucrânia e a luta contra a pobreza durante uma audiência reservada, a segunda entre ambos. O Vaticano descreveu os 40 minutos de conversa deste sábado como "muito cordial". Merkel, por sua vez, disse aos repórteres que as discussões foram abrangentes, incluindo a agenda alemã do próximo encontro do G-7.