Papa estreia no Twitter com agradecimento e bênção

Com quase 800 mil seguidores, Bento XVI finalmente estreou no Twitter. "Queridos amigos, é com alegria que entro em contato convosco via Twitter. Obrigado pela resposta generosa. De coração, eu vos abençoo a todos", publicou o papa nesta quarta-feira. Ele enviou seu primeiro tweet, escrito em inglês, após a Audiência Pública das quartas-feiras.

O pontífice publicou o texto de um tablet. A mensagem já estava escrita: o que fez foi clicar no botão "tweetar". Os milhares de fiéis que foram à Audiência Pública o aplaudiram muito, segundo a agência Efe.

Depois do primeiro tweet, a mensagem foi enviada em suas contas em outros idiomas - espanhol, português, italiano, francês, polonês, alemão e árabe. Bento XVI, que escreve à mão e à caneta, foi assessorado por Thaddeus Jones, do Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, e Claire Diaz Ortiz, do Twitter.

Pouco depois, mais mensagem foram publicadas. Na primeira, Bento XVI perguntou a seus seguidores como eles podem viver melhor o "Ano da Fé" em seu cotidiano. Os próximos tweets não serão escritos diretamente pelo papa, informou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. O pontífice, porém, dará seu consentimento para cada mensagem publicada.